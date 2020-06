UFFICIALE - Juve, dopo Muratore altra plusvalenza: Mavididi per 6 mln vola in Francia

E' ufficiale il passaggio di Stephy Mavididi, calciatore della Juventus Under 23 al Montpellier. Dopo l'affare Muratore all'Atalanta, ennesima cessione in casa bianconera per 6.3 mln, pagabili in tre esercizi. Tale operazione, come comunicato dalla Juventus in una nota, genera un effetto economico positivo di circa 4 mln, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori