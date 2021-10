UFFICIALE - Roma, bilancio ancora in profondo rosso: perdita di 185mln

Come già accaduto per diverse big di Serie A, anche i conti della Roma fanno segnare un profondo rosso. Attraverso i propri canali ufficiali, la società giallorossa rende noto che il CdA ha approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021. “La perdita di gruppo al 30 giugno 2021 - si legge sul documento - è pari a 185,3 milioni di euro, rispetto alla perdita di 204 milioni di euro del precedente esercizio”. La perdita sarebbe stata, anche qui come per altre società, più ampie senza la rideterminazione della stagione sportiva, che consente l’inclusione nel bilancio chiuso al 2021 di 29,6 milioni di ricavi a fronte di 9,8 milioni di costi operativi.