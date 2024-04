UFFICIALE - Udinese-Roma si giocherà prima di Napoli-Roma: data e orario

È ufficiale la data del recupero dei minuti restanti di Udinese-Roma, gara interrotta al 71' di domenica scorsa in seguito al malore accusato da N 'Dicka.





La Lega Serie A ha preso in considerazione la lettera che il club le aveva inviato chiedendo di far slittare il recupero del finale di gara in modo da poter giocare sabato 27 con il Napoli e avere gli stessi giorni di riposo del Bayer Leverkusen, prossimo avversario dei giallorossi in semifinale di Europa League, con andata all'Olimpico il 2 maggio. Il presidente Lorenzo Casini ha anche convocato un Consiglio di Lega d'urgenza per parlare del caso, da cui è emerso che non c'erano le condizioni per poter andare in deroga allo Statuto

Di seguito il comunicato ufficiali con le motivazioni della Lega: "Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione. Il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20, prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l'organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma".