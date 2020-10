Vergogna a Firenze: insulti feroci al fratello minore di Chiesa dopo il passaggio alla Juve

Il Corriere Fiorentino scrive che se un Chiesa, Federico, ha salutato Firenze, l'altro, Lorenzo, classe 2004, è ancora sulla riva dell'Arno. Con la grana, però, di trovarsi ricoperto di insulti sotto le proprie foto su Instagram da frotte di tifosi inferociti. Cosa succederà adesso? Babbo Enrico porterà via anche lui? Per ora non si trovano conferme, quel che è certo è che per i Chiesa, adesso, la vita da queste parti sarà più difficile.