Adani: “Allegri cambi modo di pensare! Napoli non abituato a calcio difensivo…”

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Lele Adani, ai microfoni della Domenica Sportiva, commenta così la sconfitta di San Siro del Napoli contro l’Inter: “Il Napoli ad un certo punto ha alzato il baricentro, ma perché il Napoli è una squadra forte. Quello che sta mettendo in difficoltà Allegri è il dover cambiare il suo modo di pensare. Ha ereditato la squadra di Spalletti, che giocava il miglior calcio d’Europa, e quella di Conte che faceva un calcio mentalizzato, solido e di attenzione.

Cosa succede? Se ti decidi con questa squadra di fare una partita difensiva, ti devi riabituare, perché storicamente il Napoli fa un calcio diverso. Lo ha fatto con Sarri dove ha fatto 82, 86 e 91 punti non vincendo ma entusiasmando la gente. Quindi Allegri è a meta strada tra il suo pensiero storico e la voglia di fare un calcio diverso, che rispecchia la modernità a cui lui fatica ad accettare. È anche la storia di questo Napoli, che ha vinto in quel modo. E la storia di quella gente, che è passionale e che si diverte”.