Marchegiani: "Napoli, calendario complicatissimo. Arsenal partita difficile"

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Secondo l’ex portiere, però, la squadra di Allegri ha le qualità per affrontare la Champions senza timori.

Dagli studi di Sky Sport Luca Marchegiani ha parlato del cammino europeo del Napoli, evidenziando soprattutto le difficoltà di un calendario che propone subito avversari di altissimo livello. Secondo l’ex portiere, però, la squadra di Allegri ha le qualità per affrontare la Champions senza timori.

«Il Napoli ha avuto la sfortuna di avere un inizio di stagione con un calendario complicatissimo, anche in Champions la prima è con l’Arsenal: in casa ma partita difficile. Se non perdono la calma e guardano a lunga scadenza, il Napoli ha tutto per fare bene. E sulla carta nelle ultime due gare ha le sfide meno impegnative. Non so se Allegri riuscirà a far star calmi tutti, Napoli è una piazza che negli ultimi anni è stata abituata a grandi soddisfazioni».