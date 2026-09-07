Criscitiello: "Sozza perfetto in Inter-Napoli perchè non si è inventato rigori"

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"Da Rocchi a Orsato è cambiato il metro ma anche il mondo".

"Da Rocchi a Orsato è cambiato il metro ma anche il mondo". Così titola Michele Criscitiello il suo editoriale per Sportitalia, dedicato al nuovo metro arbitrale: "Finalmente abbiamo ricominciato a giocare a calcio. Finalmente non ci fermiamo per ogni mezzo contatto stile danza artistica e non c’è più il var al centro della partita con le continue buffonate che ci aveva propinato Gianluca Rocchi e il suo metro imposto agli arbitri. Ne giova lo spettacolo".

Criscitiello e l'arbitraggio in Inter-Napoli

"Inter-Napoli è stata la perfezione ed è merito anche di Sozza che non ha fischiato ogni secondo e che non si è inventato i rigori. L’arbitro deve dirigere non essere decisivo. Non deve essere protagonista. Che bello vedere sempre meno arbitri andare al Var dove Lissone è più protagonista dello stadio centrale. Orsato è partito benissimo ma deve continuare anche quando ci saranno errori e quando gli diranno che il var doveva intervenire. No, basta! Il Var va usato poco e solo nei casi clamorosi. Negli ultimi anni abbiamo visto solo cinema e poco calcio. Scene ridicole, trasmissioni con arbitri ridicole e di parte, Lissone che sembrava il Vaticano. Non vogliamo più vedere quello che vedevamo con l’era Rocchi. Per fortuna mandato in esilio, con colpevole ritardo".