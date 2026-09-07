Griglia Scudetto, Capello ha scelto: "Questa è la mia anti-Inter"

vedi letture

"Ci vogliono i giocatori per farlo, ma nella Capitale si passa facilmente dall'esaltazione alla depressione, è necessario equilibrio e sangue freddo"

Fabio Capello, ultimo allenatore ad aver conquistato uno Scudetto alla guida della Roma, ha parlato delle ambizioni dei giallorossi e del lavoro portato avanti da Gian Piero Gasperini. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico ha sottolineato soprattutto la necessità di mantenere equilibrio in un ambiente capace di passare rapidamente dall’entusiasmo alla delusione. «Ci vogliono i giocatori per farlo, ma nella Capitale si passa facilmente dall'esaltazione alla depressione, è necessario equilibrio e sangue freddo», ha spiegato Capello, aggiungendo: «Forse qualcuno ci riconosce a me e Gasperini queste caratteristiche...».

Capello: «Roma principale antagonista dell'Inter»

Secondo Capello, proprio la Roma può rappresentare una delle principali rivali dell’Inter nella corsa allo Scudetto. L’ex allenatore vede inoltre alcune somiglianze tra l'atteggiamento della sua Roma e quello della squadra costruita oggi da Gasperini. Un ruolo fondamentale sarà inevitabilmente quello dei giocatori di maggiore qualità, a cominciare da Paulo Dybala: «Se sta bene non puoi rinunciarci». Capello promuove anche le altre soluzioni offensive a disposizione di Gasperini: «Poi c'è Rodrigo Mora che ha classe e concretezza, ma anche Soulé è importante».