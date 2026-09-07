Alvino: “McTominay via a gennaio? Situazione diversa da Kvara. Per il rinnovo…”
Carlo Alvino, giornalista sportivo e speaker radiofonico, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel commentando la notizia rilanciata da Il Mattino su una probabile partenza della stella del Napoli Scott McTominay. Ecco le sue parole:
“McTominay via a gennaio? Non mi permetto di dire se è vera o falsa la notizia. Se è uscita, qualche collega ha avuto le sue ragioni. Ma io non credo che la politica del club sia dare via Scott a gennaio. Non è la stessa situazione di Kvara che già voleva andare via. McTominay è sotto contratto e si tratta il rinnovo”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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