Bergomi sulla Champions del Napoli: "Può fare meglio, ma mi preoccupa un aspetto"

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Beppe Bergomi, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato le possibilità del Napoli in Champions League. L’ex difensore vede una squadra con importanti qualità offensive, ma sottolinea anche le difficoltà mostrate nella fase difensiva, soprattutto alla luce dei cinque gol incassati nelle ultime due partite.

«Rispetto all’anno scorso il Napoli può sicuramente fare meglio, a me piace molto come attacca Hojlund che attacca lo spazio ed è fisico. Alisson Santos e Neres, giocatori da uno contro uno, il Napoli li ha e ha fisicità. Il Napoli mi preoccupa in fase difensiva, concede troppo, anche ieri: 5 gol in 2 partite son tanti. Mentre in attacco ha un buon potenziale».