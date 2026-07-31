Adani approva Mancini ct Italia: "Con lui tanta qualità e si giocherà bene"

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Daniele Adani guarda con fiducia al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Nel suo fondo sul Corriere della Sera, l’ex difensore e opinionista parte dalle parole pronunciate dal commissario tecnico nella conferenza di presentazione, soffermandosi sulla volontà di riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso un calcio riconoscibile. Per Adani, il concetto di “giocare bene” rappresenta il manifesto della nuova gestione azzurra. Il riferimento è al percorso culminato nella vittoria dell’Europeo, un successo che secondo l’editorialista non va ricordato solo per il risultato, ma soprattutto per l’identità costruita dalla squadra. Le sfide contro Spagna e Inghilterra sono indicate come esempi di una Nazionale capace di unire equilibrio, coraggio e personalità.

Giovani e idee: la strada per ricostruire l’Italia

Nel nuovo ciclo, secondo Adani, sarà fondamentale puntare sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione dei talenti emergenti. L’opinionista cita diversi profili pronti ad affacciarsi in Nazionale maggiore, tra cui Cher Ndour, Mané, Chiarodia, Pisilli, Palestra, Ekhator, Koleosho e Ahanor. Un percorso da integrare con il lavoro svolto da Silvio Baldini con l’Under 21, considerato un riferimento importante. L’obiettivo è costruire una squadra fondata su qualità, valori e coraggio, capace di ritrovare entusiasmo e riportare la maglia azzurra al centro della passione dei tifosi italiani.