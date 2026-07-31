Caiazza su Seba Esposito: "Molto più tecnico di Pio, ma non è centravanti"

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Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato a Canale 8: "Sebastiano Esposito è molto più forte tecnicamente di Pio, che però sfrutta la sua fisicità per essere punta. Io gli ho visto fare grandissime cose all'attaccante del Cagliari". Anche Gennaro Iezzo è d'accordo: "Sebastiano tecnicamente è fortissimo, ma non è una prima punta come Pio. Lui invece ha anche fantasia e poi è molto tecnico e gli puoi trovare quelle posizioni anche da seconda punta se ti serve".