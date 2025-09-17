Adani: "Hojlund è Lukaku con dieci anni in meno. Genialata di Conte"

Lele Adani a Viva el Futbol ha parlato del Napoli e ha elogiato il nuovo centravanti della squadra di Conte: "Hojlund è Lukaku con dieci anni in meno. E' quel fisico, un metro e novanta, ma ha dinamismo ed è elastico nel lungo. Mi ha stupito per come si è inserito nel gioco, nei movimenti e in una richiesta per il nuovo sistema di gioco.

Quel modo di far convivere i Fab Four necessita della prima punta intelligente che apre, guida il senso dello sviluppo, palleggia. Ma se non sviluppi con la punta che si accorcia con loro, il nuovo sistema non funziona e sai perché? Perché non è fatto di velocisti. Sono tutti giocatori con struttura, palleggiatori o incursori, ma non sono scattisti quindi c'è bisogno che la punta ti dia un tempo per salire e metterti nell'ultimo tempo di campo e andare a definire. Hojlund non deve solo attaccare la profondità ma deve connettersi a loro e l'ha fatto subito molto bene, da maestro, come il miglior Lukaku.

E poi sapete qual è la genialata di Conte? Che De Bruyne si unisce a Lobotka per palleggiare e poi sale vicino a Hojlund in pressione, però poi non rientra e a rientrare è McTominay che infatti corre più di tutti in ogni partita avendolo nelle sue corde e nelle sue caratteristiche fisiche. Così Kdb non deve correre all'indietro ma ti è sempre utile per il palleggio e la costruzione".