Adani: "Napoli, situazione drammatica! Da 8º a 10º col ritiro e si ride..."

Napoli, Adani a “Viva el Futbol”: l’ex difensore analizza il momento degli azzurri, tra il lavoro di Allegri e le prospettive dopo la Lazio

Lele Adani è intervenuto a “Viva el Futbol” e ha detto la sua sui temi caldi del momento. L’ex difensore, oggi opinionista, ha analizzato la situazione di casa Napoli, tra il momento della squadra, il lavoro di Allegri e le prospettive dopo la sfida con la Lazio. "Sarri emozionava, rendeva orgogliosi i napoletani che alzavano la testa in Italia e in Europa senza titolari. Sarri ha formato calciatori e ha inventato nuove carriere, vedi Higuain. Questo è stato Sarri, il prototipo dell'allenatore per Napoli. Sarri ha accompagnato una piazza che sanguina di calcio e vuole questo. Allegri invece ora va in conferenza ed è il primo tassello di un gruppo dove uno dice una cosa, l'altro un'altra. Nello spogliatoio non c'è unione di intenti. Si vuol far passare per positivo il lavoro dello staff tecnico. Bisogna invece prendere atto di una situazione sportivamente drammatica.

Addirittura fanno vedere loro a noi situazioni che racconterebbero per qualsiasi altro gruppo di un esonero già tardivo. Io non spero nell'esonero di Allegri, non mi auguro mai che nessuno perda il posto di lavoro, ma un'analisi deve essere sempre approfondita. Prendiamo le ultime tre partite. Allegri ha Oporto ha detto che per 70 minuti la squadra ha fatto bene e lo smentiva Hojlund, suo giocatore. Il tutto mentre Politano voleva parlassero anche gli stranieri e in campo De Bruyne e Lucca si mandavano a quel paese. E con la Lazio non ho visto unione con l'allenatore. Loro, i giocatori, neppure volevano andare in ritiro. Comunque non c'è una sola voce che parla di costruzione.

Allegri parla di barca? No, l'ha portata a naufragare un anno fa. L'avevi in porto ma l'hai buttata a mare al Milan. I napoletani sono preoccupati, lo so per certo. Ora si ride mentre si è decimi. Il ritiro ha portato dall'ottavo al decimo posto. E mi vengono a dire che è tutto ok. Conte vi diceva in faccia la verità e prendeva le colpe di tutti. Ora Allegri vuole far passare tutto per sereno ma non è così".