Futuro Allegri, Romano: "Mai in discussione e ora è tornato il sereno! Fiducia totale di ADL"

Napoli, Romano su YouTube: il giornalista fa il punto sul futuro di Allegri, tra momento della squadra, linea della società e scenari dopo la Lazio

Fabrizio Romano torna a parlare di Massimiliano Allegri. Sul suo canale YouTube il giornalista, esperto di calciomercato, fa il punto sulla posizione del tecnico del Napoli, tra il momento della squadra, la linea della società e gli scenari che si aprono dopo la sfida con la Lazio.

"Dopo una domenica tranquilla attorno ad Allegri, lo stesso è accaduto lunedì. Una giornata tranquilla. Nessuno scossone o allerta esonero. La tempesta è stata superata. Allegri è al timone del Napoli e ci rimane con il suo auspicio di poter recuperare gli infortunati per rientrare dopo la sosta nel miglior modo possibile e col calendario che fornisce un assist al Napoli. Allegri può contare sulla fiducia del Napoli mai veramente messa in discussione. Magari non a tutti gli allenatori sarebbe stata la stessa fiducia. Allegri ha un altro curriculum. De Laurentiis non aveva mai avviato altre trattative per la panchina".