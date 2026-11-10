Del Genio: "Il Napoli ha rosa forte! Gravissimo avere solo 15 punti, pur con infortuni"

Paolo Del Genio analizza le difficoltà del Napoli, evidenziando le responsabilità di Allegri e le contraddizioni emerse contro la Lazio

Le difficoltà del Napoli non sarebbero riconducibili principalmente ai rapporti all'interno dello spogliatoio, ma soprattutto a problemi di natura tecnico-tattica. È questa l'analisi di Paolo Del Genio, giornalista intervenuto nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Pur riconoscendo il peso degli infortuni, Del Genio ha sottolineato come i soli 15 punti conquistati nelle prime 11 giornate rappresentino un rendimento insufficiente, chiamando in causa anche le responsabilità di Massimiliano Allegri.

Del Genio: "Napoli, responsabilità di tutti, anche di Allegri. Perché quel primo tempo?"

"Io non credo che i rapporti buoni tra i giocatori, o tra allenatore e giocatori, portino sicuramente al risultato positivo o, al contrario, al risultato negativo. Io lo vedo tutto come un discorso tecnico-tattico, poi quando le cose non vanno bene vengono alla ribalta questi aspetti. Noi ci siamo trovati in vantaggio di due gol contro le squadre che probabilmente lotteranno per lo scudetto fino alla fine, Roma e Inter, e contro la Lazio, che ora è davanti, nel secondo tempo per almeno 30 minuti loro non sono riusciti a uscire. Quindi si può affermare che il Napoli è una squadra forte, con infortuni che hanno rallentato la corsa alle prime posizioni, ma da qui ad avere 15 punti in 11 giornate c'è in mezzo il mondo. E tutti quanti hanno responsabilità gravissime, anche l'allenatore. Ad Allegri facciamo i complimenti per il secondo tempo, ma ci chiediamo il perché di quel primo tempo dove sembrava che la Lazio si stesse allenando", le parole di Paolo Del Genio.