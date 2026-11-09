Adani smentisce Allegri: “Quale bella partita, nel 1T poteva prendere 6 gol. Poi 20 minuti…”
Lele Adani, intervenuto nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2, ha criticato duramente il Napoli dopo il pareggio contro la Lazio, soffermandosi non soltanto sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, ma anche sulle tensioni che sembrano emergere tra i calciatori azzurri.
Sulla prestazione del Napoli: "Dov'è stata la bella partita? C'è stata una bella reazione per 20 minuti. Nel primo tempo il Napoli poteva prendere sei gol in casa dalla Lazio. Giusti i fischi del Maradona, ma dov'è la continuità? Dov'è la ripresa? Dov'è il carattere?".
Sulle tensioni nello spogliatoio: "È una cosa incredibile che vede chi guarda attentamente. Ora i giocatori del Napoli si mandano a quel paese uno con l'altro sempre. Lang con Hojlund, Beukema con Hojlund, De Bruyne con Lucca, l'abbiamo visto in Champions League".
Sulle dichiarazioni dei calciatori: "Vengono a fare interviste, ognuno dice una cosa che scredita, secondo me, l'armonia del gruppo. Si erge a giudice accusando altri. Storia, non è invenzione, questo è quello che è accaduto, inventando colpe o accusando altri di parlare poco e parlare male".
Il giudizio finale: "Allora, cosa c'è di buono adesso a Napoli? Senza giri di parole, niente".
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