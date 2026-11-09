Zazzaroni: “Per passaggi, divario tecnico imbarazzante tra il Napoli e le altre”
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si sofferma sulle difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri, evidenziando soprattutto i problemi nella costruzione del gioco e nella precisione dei passaggi. Nel suo editoriale, il giornalista mette a confronto la prestazione degli azzurri contro la Lazio con quella dell'Inter contro il Como, sottolineando una differenza significativa sul piano tecnico.
Zazzaroni critica la qualità di passaggio del Napoli
"Seguendo Napoli-Lazio e Inter-Como, ad esempio, ho segnalato l'imbarazzante divario tecnico, sul piano della precisione dei passaggi, tra i giocatori di Allegri e quelli delle tre avversarie: e poi dicono che le squadre di Max non fanno due passaggi di fila".
Zazzaroni utilizza poi un'immagine particolarmente efficace per descrivere le difficoltà della manovra azzurra, evidenziando quanto il contributo dei singoli risulti determinante per garantire fluidità al gioco.
"La circolazione della palla, nel Napoli, quando non interessa De Bruyne, McT o Lobotka, assente, è simile a quella del traffico cittadino".
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