Addio al City, Guardiola rivela: "De Bruyne mi ha chiamato, telefonata che significa tutto"

vedi letture

Nel corso della sua ultima conferenza stampa pre-partita alla City Football Academy, Guardiola ha rivelato che Kevin De Bruyne si è congratulato con lui.

L'ormai ex allenatore del Manchester City , Pep Guardiola, ha rivelato che alcuni suoi ex giocatori, tra questi Kevin De Bruyne, lo hanno contattato dopo l'annuncio del suo imminente addio all'Etihad Stadium.

Nel corso della sua ultima conferenza stampa pre-partita alla City Football Academy, Guardiola ha rivelato che Kevin De Bruyne si è congratulato con lui per il suo periodo leggendario all'Etihad Stadium, dopo che venerdì era stata ufficializzata la notizia del suo addio: "La telefonata di Kevin significa tutto per me, tutto, più dei titoli, che sono belli. Sono i ricordi che si creano, e io ne ho tanti, che sono davvero speciali".