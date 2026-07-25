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Superare Diego come Scudetti? Di Lorenzo dribbla: “Inarrivabile, sempre sopra tutti”
Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo presenta la nuova stagione in conferenza stampa: le sue parole su Diego Armando Maradona
Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha risposto anche a una domanda della stampa sulla possibilità di superare Diego Armando Maradona vincendo il terzo scudetto con la maglia azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.
Vuoi promettere di superare Diego almeno come Scudetti?
"È inarrivabile, sicuramente vincere da capitano mi riempie di orgogio, per il mio percorso, sono molto contento e spero di vincerne altri, ma non scomodiamo Diego che è sopra tutti".
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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