Cannavacciuolo su De Bruyne: "Sta a lui. Nel calcio di oggi si corre, se lui cammina..."

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Antonino Cannavacciuolo, cuoco italiano e tifoso del Napoli, ha parlato della nuova stagione degli azzurri di Massimiliano Allegri

Il cuoco Antonino Cannavacciuolo, tifoso del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei temi attuali in casa azzurra. Allegri può scogliere il nodo De Bruyne? "Là non deve essere Allegri secondo me. Il nodo lo deve sciogliere De Bruyne stesso, se incomincia a camminare in campo là o c'è Allegri, o c'è Lippi, o c'è Gattuso... oggi nel calcio si corre. La prima fase è correre, poi dopo c'è il fuoriclasse, ma le partite sono più di quaranta".

Allegri può portare il Napoli a uno step in più in Champions League?

"Ragazzi, nella coppa dei campioni dipende cosa fanno i campioni. Ci sono sette, otto squadre che se giocano a calcio la speranza non c'è. Perciò in quel caso dobbiamo capire il calendario, le partite in casa, il momento, come sta l'altra squadra... è un terno al lotto la Champions League".

Come vedi la prossima Serie A?

"Il Napoli ha una bella squadra. Manca un vice Di Lorenzo. Poi dobbiamo capire De Bruyne e Lukaku cosa fanno. In questo momento non lo terrei Lukaku perché abbiamo Giovane e Hojlund, che l'ha forgiato così Antonio Conte. Insomma, ne abbiamo già uno. E poi secondo me va data di nuovo una possibilità a Lucca per capire se può dare qualcosa ad Allegri".