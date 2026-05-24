Addio Conte, il saluto commovente di Ferrara: "Questa è l'ultima volta, quante emozioni"

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Ciro Ferrara ha salutato Conte, alla sua ultima apparizione sulla panchina azzurra, con con una lettera commovente.

Nel pre-partita Napoli-Udinese su DAZN, l'ex Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha salutato Conte, alla sua ultima apparizione sulla panchina azzurra, con con una lettera commovente: "Oggi è una giornata speciale. Mi trovo all’interno della pancia del Maradona, accanto alla statua di Diego. Quante cose che abbiamo vissuto insieme, quante emozioni! Caro Antonio, saranno le stesse emozioni che proverai anche tu per l’ultima partita ala Maradona. Sono certo che avrai dato le indicazioni all’interno dello spogliatoio, con l’ultimo colloquio con i tuoi giocatori.

Poi farai il tuo rito scaramantico: verrai qui davanti alla statua e toccherai il pallone. Permettimi, Antonio… io toccherei anche il piede sinistro. Antonio, dopo le scale ti troverai qui davanti a 50mila persone che sono venute oggi per omaggiarti per i tuoi due anni sulla panchina del Napoli. Questa è l’ultima volta, Antonio. Due anni fa, a Verona, ho raccontato insieme ai colleghi la tua prima sulla panchina del Napoli, contro il Verona. Oggi racconteremo l’ultima emozione che proverai".