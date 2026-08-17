La griglia della Serie A? Impallomeni: "Dietro l'Inter non c'è solo il Napoli stavolta..."

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L'ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per commentare l'approccio alla stagione delle varie squadre di Serie A.

Sul mercato della Juventus che idea ti stai facendo?

"Lucumì mi sembra un ottimo acquisto, mentre per la porta Martinez avrebbe rappresentato qualcosa in più rispetto a Vicario. L'argentino non solo è bravo a parare, ma anche a guidare la difesa. Per il resto Kolo Muani può essere l'alterego del Vlahovic che fu. In mezzo al campo invece manca qualcosa, lì ancora non ci siamo. Zirkzee poi è un giocatore di grande qualità, sarebbe perfetto per Spalletti".

Della situazione Milan e Leao che ne pensi invece?

"Sono in attesa di capire chi partirà per capire meglio. Ad ora però vedo meglio la Juventus, che appare in qualche modo più completa".

Nella griglia ad oggi chi è che metti davanti?

"Ad oggi in prima fila metto l'Inter, il Napoli e il Como. Poi c'è tutto un grande blocco di squadre. Il Como lo vedo più avanti rispetto a quelle in seconda fascia anche perché ha scelto un precampionato di alto livello. Questo sarà un campionato ricco di sorprese e chi manterrà il ritmo più alto la spunterà. L'Inter poi gioca a memoria e ha chiuso un grande colpo come Spence".

Il Napoli che aspettative ha?

"Allegri è bravissimo, ma anche lui deve dimostrare qualcosa rispetto agli ultimi anni. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo e poi bisognerà vedere che tipo di gioco impronterà per la rosa che ha a disposizione".

Il tonfo della Lazio che cosa rappresenta?

"Siamo in una situazione molto grave. Si può perdere una partita, ma non giocandola così. La situazione è insomma peggiore di quanto immaginassi, non dimenticando già la condizione ambientale. Ribadisco che siamo agli inizi, ma ieri è già sfumato uno degli unici sbocchi per l'Europa".