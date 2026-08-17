Lotta Scudetto, Garbo vede una new entry: "Dietro l'Inter si inserirà la Roma..."
Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole sulla preparazione al campionato di Serie A da parte delle varie squadre.
Sul discorso di Vicario e in generale sul mercato della Juventus che idea ti sei fatto?
"Martinez è piu forte di Vicario, è un portiere di grande esperienza. La Juventus è arrivata a all'italiano più per disperazione, dato che gli altri nomi sono sfumati tutti. È suggestiva invece la pista che porterebbe ad Alisson l'anno prossimo. Per il resto penso che serva qualcosa a centrocampo, così come non sono convinto che Kolo Muani possa rappresentare quel grande bomber. Vlahovic era meglio".
Il Milan lo vedi così indietro?
"Non vedo un progetto, non vedo un'idea e non vedo chiarezza in nulla. Ora stanno provando a liberarsi di Leao, ma penso che lo comprerà qualcuno solo se lo regalano. Si gioca all'improvvisazione e non si capisce dove vogliano arrivare. Ad oggi senza dubbio è meglio la Juventus. Quantomeno i bianconeri hanno un progetto in testa e un allenatore che conosce il calcio italiano. Amorim è un'incognita invece, anche se il vero problema lì rimane la società".
Come griglie chi metti davanti?
"L'Inter è la più forte, ma farei attenzione anche al Como. Ha una proprietà solida, un allenatore capace e una squadra forte. L'unica incognità sarà il giocare ogni tre giorni".
Dalla Roma cosa è lecito aspettarsi?
"La Roma è una squadra forte e non credo che a questo punto possano esserci cessioni eccellenti. Se i giallorssi verranno completati potranno anche lottare per lo scudetto. Gasperini ha metabolizzato subito l'ambiente e i giallorossi sono una squadra de tenere fortemente d'occhio".
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