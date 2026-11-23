Man City in crisi? Cherki: "Possiamo fare di più, ma importante è arrivare bene ad aprile"

"Meglio avere un passaggio a vuoto ora che ad aprile o maggio", dice Cherki sulle critiche ricevute, ma poi è lui stesso a farsene

Alla sua seconda stagione al Manchester City, Rayan Cherki è chiamato al definitivo salto di qualità. Dopo l'annata d'esordio chiusa con 10 gol e 16 assist complessivi, l'ex Lione ha già superato il suo bottino di reti in Premier League (5 gol finora), diventando il secondo giocatore offensivo più impiegato dietro Erling Haaland. Complice l'addio di Bernardo Silva, il 23enne francese gode della piena fiducia del nuovo tecnico Enzo Maresca — subentrato a Pep Guardiola la scorsa estate — che lo schiera con compiti più offensivi rispetto al ruolo di mezzala affidatogli da Zinédine Zidane nella Francia.

"Per me voto 5, non sono più il ragazzino arrivato qui per imparare"

Intervistato da Canal+, Cherki si è però mostrato severo con se stesso: "Se dovessi dare un voto al mio inizio di stagione, direi 5 su 10. Posso fare meglio, ma rispetto all'anno scorso non sono più il ragazzino arrivato per imparare: ora devo prendermi le mie responsabilità e trovare continuità". Sul passaggio da Guardiola a Maresca aggiunge: "Ci sono molte similitudini, ma ogni allenatore porta il proprio tocco. Lavoriamo per vincere il più possibile". Il momento dei Citizens, tuttavia, è delicato: dopo la sconfitta in Champions contro il PSG (2-4) sono arrivati tre ko in campionato e il pari con il Fulham, che hanno fatto scivolare il City a sei punti dalla capolista Arsenal. "Meglio avere un passaggio a vuoto ora che ad aprile o maggio", taglia corto Cherki, liquidando anche le critiche sulla sua discontinuità: "Mi criticano da quando ho 15 anni, non mi interessa. Ci rivedremo a fine anno". Ora, tra il Napoli in Champions e la sfida all'Arsenal, arriva già una settimana decisiva.