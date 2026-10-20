"Allegri pensa più ai cavalli che al Napoli?", arriva la risposta di Pellegatti
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"Al presidente direi, stia vicino ad Allegri. Non defletta da questa sua idea. Se c'è un po' di ricambio, l'allenatore che può aiutare il Napoli a ritornare ai suoi livelli, quello è proprio Allegri". Lo ha detto Carlo Pellegatti a Televomero.
Il giornalista che da sempre segue le vicende del Milan ha anche parlato del siparietto di ieri in conferenza quando prima dell'inizio ha parlato di cavalli con Allegri, allenatore che ha conosciuto ai tempi del Milan in passato: "Allegri pensa più ai cavalli che al Napoli? Noi ci sentiamo sempre sui cavalli. Anche quando lo chiamo, non gli chiedo di De Bruyne ma del suo cavallo. Avere questa passione non è una cosa negativa e anche Ferguson aveva la stessa passione".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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