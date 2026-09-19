Allegri ricorda Mazzola: "Il mondo del calcio perde un grandissimo uomo"
Massimiliano Allegri ha ricordato Mazzola in apertura della conferenza alla vigilia di Fiorentina-Napoli, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia
Sandro Mazzola è stato ricordato da Massimiliano Allegri in apertura della conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro ha voluto dedicare un pensiero all'ex campione dell'Inter e della Nazionale, scomparso nella notte all'età di 83 anni, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia.
Il messaggio di Allegri
“Volevo fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo uomo e calciatore, per l’Inter e per la Nazionale. Ci tenevo a mandare questo messaggio”.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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