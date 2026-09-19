Dainelli: “Napoli forte e sfortunato, ha avuto tanti infortuni ed episodi sfavorevoli”
Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38 soffermandosi sulla formazione viola e sulla prossima sfida contro il Napoli. L’ex difensore ha ricordato anche le emozioni vissute durante le celebrazioni per il Centenario del club: “Bellissimo ritrovarsi con ex compagni e amici, compagni di vita. A Firenze mi sento sempre a casa, riabbracciare i tifosi nel nostro stadio è stata un’emozione fortissima".
Sul Napoli: "Squadra e allenatore forti, che non hanno avuto una buona partenza, ma può capitare. Se vai ad analizzare attentamente, loro hanno avuto tanti infortuni, e episodi sfavorevoli, come a Milano con l’Inter".
Sul ritorno di Vanoli: "Farà bene, sta già portando stimoli giusti. I giocatori giovani sanno cosa devono dimostrare, e lui è bravo a spronarli. I “vecchi” sanno già come lavora ed hanno fame, voglia di riscatto. Vedo una buona sinergia tra mister e gruppo".
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