Dainelli: “Napoli forte e sfortunato, ha avuto tanti infortuni ed episodi sfavorevoli”

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Dainelli presenta la sfida con il Napoli e sottolinea infortuni ed episodi sfavorevoli agli azzurri.

Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38 soffermandosi sulla formazione viola e sulla prossima sfida contro il Napoli. L’ex difensore ha ricordato anche le emozioni vissute durante le celebrazioni per il Centenario del club: “Bellissimo ritrovarsi con ex compagni e amici, compagni di vita. A Firenze mi sento sempre a casa, riabbracciare i tifosi nel nostro stadio è stata un’emozione fortissima".

Sul Napoli: "Squadra e allenatore forti, che non hanno avuto una buona partenza, ma può capitare. Se vai ad analizzare attentamente, loro hanno avuto tanti infortuni, e episodi sfavorevoli, come a Milano con l’Inter".

Sul ritorno di Vanoli: "Farà bene, sta già portando stimoli giusti. I giocatori giovani sanno cosa devono dimostrare, e lui è bravo a spronarli. I “vecchi” sanno già come lavora ed hanno fame, voglia di riscatto. Vedo una buona sinergia tra mister e gruppo".