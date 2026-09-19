Il doppio ex Bertoni: “Esame per i viola. Napoli attendista, Allegri deve trovare la quadra"

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Bertoni analizza Fiorentina-Napoli e solleva dubbi sulla rosa azzurra e sul rendimento di De Bruyne.

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Daniel Bertoni, doppio ex della sfida del Franchi. Per l’argentino la partita rappresenterà soprattutto un esame per i viola, rigenerati dal ritorno di Paolo Vanoli e dalle vittorie contro Venezia e Pisa. Il Napoli troverà quindi un avversario con maggiore fiducia rispetto alle scorse settimane: “Per la Fiorentina è come un esame, anche per capire se potrà ambire a lottare per un piazzamento europeo, perché con il ritorno di Vanoli in panchina la squadra ha cambiato marcia ma non ha ancora non ha mai affrontato squadre di alta classifica. Adesso si trova davanti un altro step che le permetterà di rendersi conto fino in fondo delle potenzialità della rosa".

Sul Napoli: "Per il Napoli invece non sarà semplice perché trova la formazione viola con il morale alto e con una forza mentale diversa rispetto a qualche settimana fa, rigenerata dalla vittoria a Venezia in Serie A e da quella con il Pisa in Coppa Italia. Vedrò il match da casa mia in Argentina e spero che sia una gran bella partita perché sono profondamente legato a tutti e due i club in cui ho giocato. Non credo che abbia una rosa abbastanza forte e profonda per arrivare fino in fondo in Champions League e per lottare per lo scudetto. Le favorite in campionato sono Roma e Inter. Nel Napoli molti giocatori devono ancora dimostrare quanto valgono, ad esempio un grande calciatore come De Bruyne fino a qui non ha fatto la differenza come succedeva invece al Manchester City. Ho l'impressione che Allegri, che è moto bravo, debba tuttavia trovare ancora la quadra per la sua formazione. Non ho visto fino ad ora il grande Napoli che pressava alto, ma è attendista".