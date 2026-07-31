Dal ritiro, Alvino: "A differenza di altri, McTominay si è presentato in forma smagliante"

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Carlo Alvino parla del primo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro, con un focus su McTominay, Hojlund, Lang e Olivera.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto direttamente da Dimaro nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "McTominay già in forma smagliante, ha preferito seguire la linea comportamentale di un serio professionista, qual è. L'ho visto da vicino ed è già in forma. Qualche compagno di squadra invece ha palesato delle difficoltà, l'abbiamo visto a Dimaro, ma sono cose che si smaltiscono in pochi giorni. Hojlund? Allegri vuole che torni a fare il centravanti vecchia maniera: non più la sponda, ma il finalizzatore.

Lang è stato tra i più acclamati a Castel di Sangro, il pubblico gli ha riservato un'ovazione. Olivera? Provato da centrale, in un ruolo che per lui non è nuovo perché lo fa in Nazionale. Quello che noto è che il Napoli è molto applicato, gli allenamenti sono intensi, non sono allenamenti all'acqua di rosa, ma c'è una serenità che sta caratterizzando anche questo primo giorno di ritiro a Castel di Sangro".

