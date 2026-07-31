Allegri, l'ex calciatore: "Scelta azzeccata! Valorizza i giocatori ed è molto pratico"

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Alberto Pomini, ex calciatore allenato da Allegri al Sassuolo, racconta gli anni con l'attuale allenatore del Napoli.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Alberto Pomini, ex calciatore allenato da Allegri al Sassuolo: “Allegri è uno che sa valorizzare e rendere al massimo i giocatori che allena. E’ molto pratico, molto spesso riesce a trovare il ruolo giusto al giocatore giusto per cui credo sia una scelta azzeccata per il Napoli. Allegri tra l’altro in Europa ha dimostrato di saper far bene, il dopo Conte lo gestisce alla grande per cui è un grande allenatore, il profilo giusto per il Napoli.

Meret e Milinkovic-Savic? Allegri è sempre stato uno che le gerarchie le ha fatte rispettare, ma il Napoli avrà da disputare molte partite in questa stagione tra campionato, Champions e coppa Italia e quindi avere due portieri su cui fare affidamento può giovare. E’ chiaro che Allegri capirà chi ha davanti, avrà il portiere che gli darà più garanzie ma nell’arco della stagione avrà bisogno di entrambi e ad averceli in rosa due portieri così, ogni allenatore li vorrebbe! Non è un caso che le prime due di serie A hanno le rose più esperte perchè è vero che da un lato può essere controproducente avere giocatori che per l'età possono aver bisogno di più riposo rispetto a dei ragazzi, ma quando vai a giocare in certi stadi e quando sai che devi restare su per vincere, ti accorgi che la caratura dei giocatori di Napoli e Inter è superiore. E poi, entrambe hanno allenatori vincenti perchè per me anche Chivu è un vincente”.