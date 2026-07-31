Calciomercato Napoli, Alvino: "Ma quale ritardo, non siate smaniosi! Un colpo arriverà sicuro"

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Carlo Alvino si sofferma sul calciomercato del Napoli, assicurando che un difensore arriverà e che pure Favasuli probabilmente.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto direttamente da Dimaro nel corso della trasmissione 'Radio Goal', soffermandosi sul calciomercato azzurro: "Questa smania di correre per prendere Caio, Tizio o Sempronio non mi piace, è una smania a cui non mi iscrivo perché il Napoli già così è forte. Io vedo un Napoli che sa quello che vuole. Questo sentire comune di un Napoli in ritardo sul mercato non mi appassiona. Il Napoli ha una rosa forte, che va valorizzata in tutti i singoli. Se Allegri ci terrà a tenere qualcuno di quelli che lo scorso anno non hanno reso lo farà. Poi se arriverà un'occasione sul mercato il Napoli si farà trovare pronto".

Calciomercato Napoli, le parole di Alvino

Alvino fa anche qualche nome e racconta di una priorità assoluta legata alla difesa: "Favasuli è un nome su cui il Napoli ha già puntato le sue fiche. Poi sicuramente il Napoli prenderà un difensore, questo è sicuro: vuoi per coprire la lungodegenza di Buongiorno vuoi perché l'idea del club è quella di completare la rosa con un difensore. Poi è un vantaggio avere delle soluzioni alternative già in rosa. Il Napoli la rosa ce l'ha, è bella, ampia, con calciatori che possono ricoprire più ruoli. C'è da recuperare qualcuno, quello sì, però il Napoli è forte. Il difensore arriverà secondo i tempi del Napoli".