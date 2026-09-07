Alvino: "Allegri resta la scelta migliore! Il Napoli ha dominato la fantomatica corazzata Inter"

vedi letture

Carlo Alvino lancia un appello dopo le due sconfitta consecutive, elogiando ancora la scelta di De Laurentiis di andare su Allegri per il dopo-Conte.

Carlo Alvino, giornalista, ai microfoni di Teleclub Italia, si è soffermato sul momento del Napoli e sulla posizione di Massimiliano Allegri: "Il mio oggi è un vero e proprio appello. Siamo solo all'inizio, sapevamo tutti che il tentativo sarebbe stato quello di recuperare gli acquisti costosi dell'anno scorso alla causa. Sapevamo tutti che solo Allegri potesse assumersi questa grande responsabilità e per quanto mi riguarda Allegri resta la miglior scelta possibile in estate.

Bisogna essere attendisti nei giudizi. La Juventus soffre, l'Inter soffre, l'Atalanta soffre, il Como ha dalla sua l'entusiasmo che poi scemerà, il Milan è un cantiere aperto. Solo la Roma viaggia bene in questo momento. Bisogna evitare che divampino le polemiche, non servono a nulla. Non serve a nulla recriminare. Il Napoli ha dominato la fantomatica corazzata Inter e questo deve darci fiducia e coraggio, deve farci credere ancora di più in questa rosa e in quest'allenatore. Contro l'Arsenal non partiamo battuti, a Milano abbiamo dimostrato che sappiamo fare calcio".