Zola presenta l'Arsenal: "Arteta porta tanti uomini in avanti, può soffrire le ripartenze"

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Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli con un grande passato in Premier League, si sofferma sull'Arsenal, prossimo avversario in Champions.

La rimonta subita a San Siro può trasformarsi in una spinta per il Napoli in vista dell'Arsenal. Ne è convinto Gianfranco Zola, intervistato da Il Mattino: "Io dico che San Siro dal punto di vista psicologico può essere un vantaggio per il Napoli. È una partita che lascia l'amaro in bocca per come è andata, ma alla fine la voglia di reagire sarà tanta, facendo ovviamente attenzione a non commettere errori e non esagerare". L'ex azzurro non crede dunque che il contraccolpo possa condizionare la squadra: "Il Napoli certamente reagirà. Saranno altri i fattori importanti".

Zola: "Napoli, servirà una partita intelligente contro l'Arsenal"

Il problema sarà soprattutto trovare il modo di scardinare una squadra che Zola considera tra le migliori d'Europa: "Va fatta una partita intelligente. Il Napoli dovrà sfruttare quelle poche opportunità che l'Arsenal concede. Non entro nello specifico perché sarà il compito di Max trovare gli aspetti dove l'Arsenal è carente, ma sicuramente il Napoli dovrà inventarsi qualcosa". Zola ricorda di aver indicato i Gunners tra i favoriti già nella scorsa stagione, conclusa con la finale di Champions.

"L'Arsenal può soffrire le ripartenze: il Napoli ha giocatori adatti"

Un punto debole, però, esiste. E secondo Zola può coincidere proprio con uno dei punti di forza della squadra di Arteta: "Occupano il campo avversario con tanti giocatori e magari nelle ripartenze soffrono. Il Napoli ha dei giocatori veloci, bravi a coprire il campo in ripartenza. La chiave può essere quella per provare a metterli in difficoltà". La ricetta è chiara: "L'Arsenal ti costringe a difendere nei tuoi 40 metri, ma da lì devi ripartire con forza e qualità".