Gabriel Jesus: "Amo il Barcellona, questo è il modo in cui mi piace giocare"
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Parole d’amore per il Barcellona da parte di Gabriel Jesus.
Parole d’amore per il Barcellona da parte di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano ha espresso tutta la propria soddisfazione per il calcio proposto dalla squadra e per il modo di interpretare il gioco. «Amo il calcio e amo il Barcellona. Questo è il modo in cui mi piace giocare e tutto questo mi rende davvero molto felice», ha dichiarato Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus, parole al miele per il Barcellona
Il brasiliano ha poi sottolineato la qualità del gruppo e lo stile di gioco della squadra: «Abbiamo una grandissima squadra, piena di qualità, e giochiamo un calcio bellissimo». Dichiarazioni che testimoniano il grande entusiasmo di Gabriel Jesus per il Barcellona e, soprattutto, per una filosofia di gioco che sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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