Zola controcorrente: "Il ko con l'Inter può essere un vantaggio in vista dell'Arsenal"

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Gianfranco Zola parla così di Massimiliano Allegri: "Le sue squadre imparano in fretta a soffrire grazie alla gestione del lavoro che ha".

Gianfranco Zola va controcorrente: "Io dico che San Siro dal punto di vista psicologico può essere un vantaggio per il Napoli". Intervistato da Il Mattino, Magic Box ha le idee chiare su quello che può risollevare la squadra partenopea, attesa dal big match contro l'Arsenal: "È una partita che lascia l’amaro in bocca per come è andata, ma fine la voglia di reagire sarà tanta".

Allegri

C'è già chi critica il nuovo tecnico, che ha perso 2 delle prime 3 partite di Serie A, ma Zola ricorda quanto le sue squadre siano brave a saper soffrire grazie alla sua gestione. De Bruyne, che non aveva un gran rapporto con Conte, è partito in panchina contro l'Inter ed è uno dei tanti punti interrogativi degli azzurri, ma per l'ex fantasista se sta bene è un valore aggiunto.

Il passaggio da Conte

Non è facile cambiare stile di gioco in poco tempo, Zola però non ha dubbi: "Il Napoli è stato protagonista con Conte e lo sarà anche con Max Allegri". Infine conclude evidenziando come i due non siano uguali, ma molto simili nella filosofia, visto che lavorano tanto tatticamente e hanno sempre squadre molto attente e accorte in fase di non possesso.