Corbo: "Dal miglior calcio con Spalletti all'anticalcio di Milano. Cos'è successo al Napoli?"

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Antonio Corbo ripercorre le migliori stagioni del Napoli dell'era De Laurentiis, da Sarri a Spalletti, per poi interrogarsi sul crollo della squadra attuale

Nel suo editoriale su Repubblica, Antonio Corbo torna indietro nel tempo per evidenziare il contrasto tra il Napoli attuale e alcune delle migliori squadre costruite durante la presidenza di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista ricorda innanzitutto l'intuizione Maurizio Sarri, capace di costruire un calcio spettacolare attraverso soluzioni come Jorginho davanti alla difesa e la trasformazione di Mertens da esterno a falso nove. Poi Carlo Ancelotti, con il secondo posto e le vittorie europee: "Qualcuno osò definirlo 'bollito'. Sembra incredibile".

Corbo: "Con Spalletti il miglior calcio della storia del Napoli"

Il punto più alto, secondo Corbo, arriva con Luciano Spalletti, che "vince lo scudetto offrendo il miglior calcio nella storia del Napoli con Sarri e Vinicio". Poi l'addio del tecnico e un altro titolo conquistato successivamente con un'impronta completamente differente. Da qui la durissima domanda sul presente: "Che cosa è successo da quel Napoli fino all'anticalcio di Milano, dove una squadra non riesce in 40 minuti a difendere un vantaggio di due reti ed è travolta dall'Inter?".