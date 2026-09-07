Pressing, Cesari: "Per me pochi dubbi, Lobotka tocca con la mano e c'era rigore"

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Graziano Cesari analizza il discusso tocco di mano di Stanislav Lobotka durante Inter-Napoli. Per l'ex arbitro il contatto era punibile.

Continua a far discutere l'episodio del presunto fallo di mano di Stanislav Lobotka nell'area del Napoli durante la sfida contro l'Inter. A prendere posizione è stato l'ex arbitro Graziano Cesari, che dopo aver analizzato le immagini ha espresso un giudizio netto durante 'Pressing': "Possiamo capire se il braccio è punibile. Assolutamente sì, perché si alza, si alza e va verso il pallone". Cesari ha sottolineato anche un particolare relativo alle riprese disponibili: "Non sono molte le immagini che sono a San Siro, perché sono solamente cinque ed è molto strano, molto molto molto strano".

Cesari: "Il pallone stava andando fuori, poi finisce sul petto di Barella"

L'ex direttore di gara ha ricostruito la traiettoria del pallone per motivare ulteriormente la propria posizione: "C'è distanza tra la mano, il pallone e il petto di Barella. Attenzione a questo pallone che sta andando verso l'esterno del campo. Improvvisamente si ferma e dove va? Sul petto di Barella". Cesari conclude quindi senza esitazioni: "Ognuno può pensare cosa, non ci sono certezze, però il pallone usciva, lì usciva. Quindi non c'è nessun dubbio su questo episodio".