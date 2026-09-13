Alvino: "Allegri è un top manager! Squadra è anziana, diamogli tempo"

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Carlo Alvino difende la gestione del Napoli e invita a concedere tempo ad Allegri dopo l’avvio altalenante della squadra azzurra

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale per TeleclubItalia dal titolo “I fatti contro il rumore”, ha analizzato le critiche rivolte al Napoli dopo l’avvio altalenante della squadra. Alvino ha difeso la solidità della società e invitato a concedere tempo a Massimiliano Allegri, alle prese con una rosa ancora da registrare. Di seguito le sue parole:

"Basta un ciclo di risultati storti o un avvio altalenante per attivare la solita, prevedibile contraerea di critiche: una narrazione tossica che sembra quasi aspettare il passo falso del Napoli per emettere sentenze già definitive. Ma la stabilità di un club non si misura sulla pancia dell’ultimo tweet, sulla pancia dell’ultima considerazione fatta sui social: si misura sulla solidità della sua struttura. E i fatti, i fatti ci dicono che la Società Sportiva Calcio Napoli è un modello di gestione virtuoso.

Quest’anno la scelta del club è ricaduta su un top manager, perché lui è un top manager: Massimiliano Allegri. Può piacere, non può piacere, ma è un tecnico di caratura internazionale, la cui bravura e la cui esperienza sono indiscutibili. Non piace? È un altro discorso. Il calcio che propone Allegri è un calcio che qualcuno definisce vecchio, ma lasciamo perdere queste considerazioni. La bacchetta magica non esiste, nessuno ne è in possesso. Allegri sta lavorando, diamogli il tempo. Sta lavorando per dare un’identità a una rosa che è sicuramente una rosa anziana, la seconda più anziana della Serie A. Anziana soprattutto in alcuni elementi chiave. Una rosa anche incompleta in alcuni reparti strategici, ma pretendere tutto e subito da un gruppo strutturalmente ancora da registrare significa, per quanto mi riguarda, ignorare la realtà dei fatti".