Alvino: "Bluff americano, c'è chi ha utilizzato il Napoli per pubblicità gratuita"
"Il titolo è il bluff americano e il circo mediatico". Lo ha detto Carlo Alvino a Teleclub Italia. Chiaro il riferimento alle voci recenti sull'interesse di investitori per il club azzurro. "Parliamo della cordata americana pronta a rilevare il Napoli. Settimane di indiscrezioni, cifre sussurrate a mezza bocca. Cifre da capogiro. Promesse di faraonici mercati.
Sogni di gloria. Poi, però, su il sipario: cosa è rimasto? Il vuoto. La realtà si è rivelata un gigantesco bluff. Nessun progetto industriale, nessun vero miliardo sul tavolo, solo fumo. Un'operazione di marketing a costo zero orchestrata sulla passione di un vero popolo. C'è chi ha usato il nome Napoli solo per farsi pubblicità gratuita, a costo zero".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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