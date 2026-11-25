Man City, Cherki amareggiato: “Col Napoli dovevamo vincere, non ci mettiamo molta energia"

Rayan Cherki esprime il proprio rammarico per il pareggio del Manchester City contro il Napoli.

Il trequartista del Manchester City Rayan Cherki, autore della rete del definitivo 2-2 contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di beIN Sports al termine della sfida di Champions League: “Non mi interessa aver segnato un gol oggi, volevo vincere, solo quello. Giochiamo bene, ma non ci mettiamo molta energia. Penso che dobbiamo fare di più. Dovevamo vincere questa partita e oggi non mi interessa aver segnato il mio gol. Ci proviamo a vincere e a mettere tutto ciò che abbiamo dentro in campo, ma a volte la partita non va come vuoi, come l'ultima, le ultime due, le ultime tre partite”.

Cherki amareggiato nonostante il premio di migliore in campo

“Abbiamo bisogno di lavorare di più e tornare a vincere, proprio quello. Migliore in campo? Non mi interessa, volevo solo vincere la partita. Ci dispiace, ma noi abbiamo perso le ultime tre partite in Premier League. Oggi avevo solo bisogno di vincere”.