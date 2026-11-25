Man City-Napoli, Capuano: “Masterclass di Allegri, ha portato a spasso Maresca!"

Giovanni Capuano esalta la prova tattica di Allegri e la ritrovata identità del Napoli.

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha analizzato il pareggio del Napoli contro il Manchester City, esaltando il lavoro tattico di Massimiliano Allegri: “Il Napoli esce con un grande punto da Manchester in una serata in cui trova finalmente quella identità di gioco, quella capacità di stare in campo che quasi mai aveva avuto in questa prima parte della stagione e ottiene un 2-2 in casa del Manchester City che è molto pesante, non tanto per la classifica. Il punto fa comodo perché il Napoli dopo le prime quattro giornate ne aveva solo tre, sale a quattro e ora ha qualche chance in più di giocarsi il proprio destino nelle ultime tre giornate. Però questo è un risultato, soprattutto questa è una prestazione che dà molto coraggio alla squadra di Max Allegri in un momento della stagione decisivo, soprattutto in campionato, perché finalmente fa vedere che, nonostante le difficoltà, nonostante le assenze, esiste dentro questa squadra un'identità, resiste una capacità di interpretare un calcio che magari farà storcere il naso ai puristi, però è estremamente funzionale”.

La masterclass tattica di Allegri

“Tra l'altro a Manchester il Napoli ha giocato anche una grande partita, non soltanto per organizzazione tattica, ma anche dal punto di vista qualitativo. Insomma, è stata una masterclass di Allegri, che si è portato a lungo a spasso Maresca e il suo City. È riuscito a tenere duro, poi quando la fatica si è fatta sentire il Napoli di fatto non aveva praticamente cambi, aveva in panchina soltanto i due portieri, un ragazzo giovane e poi Anguissa, Neres, Juan Jesus e Lucca. Ha fatto due sostituzioni, il City ovviamente aveva un'altra potenza di fuoco. A Oporto negli ultimi 20 minuti il Napoli era crollato, passando dall'1-1 al 4-1 finale, a Manchester ha sfiorato la vittoria e forse, per la capacità che ha avuto tatticamente di dominare in alcuni momenti la partita, l'avrebbe anche meritata”.

Bisogna riconoscere i meriti di Allegri

“È stato un grande Napoli, è stato il Napoli migliore della stagione quello che si è visto a Manchester e che ha strappato un 2-2 utilissimo sulla strada della qualificazione alla seconda fase della Champions League. È stato il Napoli di Massimiliano Allegri e bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di dirlo, così come è giusto criticarlo nel momento in cui le prestazioni non sono all'altezza e nel momento in cui, ed è successo nei primi tre mesi di questa stagione, c'è la sensazione che il Napoli non abbia una vera e propria identità, cambi troppe volte formazione, troppe volte modo di giocare. Ecco, a Manchester Allegri ha invece trovato la quadratura ed è riuscito anche ad andare oltre l'emergenza, perché mancavano sei giocatori più i tre che sono fuori lista, Buongiorno, tra l'altro infortunato, Marianucci e Favasuli. C'erano in panchina pochissimi giocatori spendibili, a parte i portieri e un giovane, e di fatto Allegri si è potuto giocare, in una battaglia che è stata anche fisica ed è stata estremamente dura, soltanto due cambi, quello di Anguissa e quello di Juan Jesus. Juan Jesus, tra l'altro, è entrato e ha fornito l'assist a Lang per la rete del 2-1, che poi il Napoli non è riuscito a difendere perché Amir Rrahmani non è stato preciso a cinque minuti dalla fine su un diagonale di Cherki”.

Il confronto con il Napoli di Conte

“È stato un grande Napoli, è stato un Napoli che ha giocato spesso con il blocco basso, ma non ha mai rinunciato ad attaccare. È stato un Napoli che si è presentato a Manchester con i due esterni e Hojlund prima punta e questo è stato il segnale che Allegri ha dato prima della partita per chiedere ai suoi di non chiudersi nella tana. C'è un confronto impietoso rispetto a quello che aveva fatto l'anno scorso il Napoli a Manchester. Il Napoli allora era stato sconfitto 2-0, era la prima partita della League Phase con Antonio Conte in panchina. È vero che la partita era stata poi condizionata dalla rapida espulsione di Di Lorenzo, ma è vero che nei primi 20 minuti, quelli in parità numerica, il Napoli praticamente aveva rinunciato a giocare e poi in dieci uomini era stato assaltato e assediato dal Manchester City fino a cadere nella ripresa. Allegri ha invece presentato un Napoli diverso, un Napoli che ovviamente è stato molto attento alla fase difensiva, ma che è stato capace di coniugare la fase difensiva con il coraggio e la capacità di continuare a riattaccare”.

Gli errori di Politano e Milinkovic-Savic e gli elogi a Hojlund

“Sono stati molto bravi i due esterni, Politano a destra e Lang a sinistra. Politano ha sbagliato in fase difensiva la copertura che ha portato al gol dell'1-1 firmato da Bouaddi e anche quello è un peccato, perché il Napoli ha un po' regalato i due gol che ha subito con due letture sbagliate, con due errori individuali, il primo di Politano e il secondo di Milinkovic-Savic. È stato bravo Hojlund, che ha combattuto contro la difesa del City, sono stati bravissimi i centrocampisti. È stato molto utile Spinazzola a destra, dove è stato spostato, sono stati precisi i due centrali perché di fatto Haaland non si è visto. Il Manchester è in un momento di crisi, va detto, però questo non toglie nulla all'impresa del Napoli, che esce con il 2-2 da Manchester ed esce anche con qualche rimpianto, perché la vittoria è stata davvero ad un passo. Anche nel primo tempo, dove il possesso palla era stato quasi tutto del Manchester City, in realtà la migliore occasione l'aveva avuta nel finale, sugli sviluppi di un traversone, Beukema, costringendo Donnarumma a una grande parata”.

Allegri ha finalmente trovato l'equilibrio

“Si può giocare a calcio anche senza necessariamente attaccare e riversarsi nella metà campo avversaria. La sensazione è che dopo la sosta sia tornato in campo un Napoli un po' diverso. Prima di quest'ultima sosta nel 2026 era un Napoli che spesso alzava il baricentro oltre i 50 e 60 metri e lo ha fatto anche in partite complicate contro avversari difficili. Contro il Torino, vittoria 1-0, il ritorno del corto muso, anche rischiando qualcosa, ma nel primo tempo avendo delle occasioni, in ogni caso giocando una partita di grande equilibrio e controllo. A Manchester la migliore partita stagionale, partendo dal concetto che bisogna difendere con equilibrio. Prima si difende con equilibrio e, una volta trovato l'equilibrio, c'è la possibilità anche di scatenare davanti i giocatori che hanno le qualità per andare a fare male all'avversario”.

A Manchester potrebbe essere rinata la stagione del Napoli

“Se veramente Allegri è riuscito a trovare questa quadratura per il Napoli è un'ottima notizia. È forse un po' tardi, soprattutto in campionato il Napoli farà fatica a reinserirsi nella lotta per i primi quattro posti. Sarà fondamentale continuare a dare una certa continuità alle vittorie e quindi la partita del prossimo fine settimana contro il Sassuolo è paradossalmente più importante di questa di Manchester. Però il pareggio di Manchester, la prestazione di Manchester, la capacità di Max Allegri di trovare finalmente le ricette giuste e adeguate alla serata che si propone, tutto questo fa quasi dire che forse a Manchester è rinata la stagione del Napoli. Fin qui negli snodi fondamentali il Napoli era anche stato un po' sfortunato, pensiamo alla partita di San Siro in cui ha avuto il match point, il match ball al 90° con Anguissa, per poi subire la rete di Lautaro Martinez, e pensiamo anche alla rimonta subita al Maradona per mano della Roma. A Manchester la rimonta c'è stata, nel senso che la vittoria è sfumata a cinque minuti dalla fine, ma questo in ogni caso è un risultato e soprattutto una prestazione estremamente confortante”.

La stoccata agli anti-allegriani

“Sarà interessante andare ad ascoltare, andare a leggere le analisi degli anti-allegriani per partito preso, che spiegazione troveranno del fatto che a calcio si può giocare anche partendo da una difesa organizzata, lasciando un po' più il pallone all'avversario, senza però rinunciare mai a provare ad attaccare e a fare male, che è quello che ha fatto il Napoli di Allegri questa sera”.