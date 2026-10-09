Alvino conferma: "Allegri verso la difesa a tre! Due scelte quasi obbligate sulle fasce"
Il modulo del Napoli continua a essere uno dei temi principali alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Carlo Alvino, nel corso dell'editoriale "Dillo ad Alvino" su Teleclub Canale 77, invita però a non dare troppo peso alle indiscrezioni: "Il modulo del Napoli è ancora al centro del dibattito, più fuori che dentro Castel Volturno, per amore di verità. Ma a fare la differenza sarà la comprovata esperienza di Massimiliano Allegri, l'uomo giusto per sciogliere ogni dubbio tattico". Secondo le indicazioni raccolte dal giornalista, Allegri starebbe pensando al ritorno alla difesa a tre, mettendo da parte almeno per il momento l'ipotesi 4-2-3-1.
Alvino: "Politano e Spinazzola scelte quasi obbligate"
Le ultime prove tattiche porterebbero verso un reparto arretrato composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin, con Beukema possibile alternativa dopo il recupero dall'infortunio. Sulle corsie, invece, le opzioni sarebbero ridotte anche dall'emergenza: "Politano e Spinazzola a tutta fascia sarebbero scelte quasi obbligate, ma ponderate con intelligenza da Massimiliano Allegri, considerate anche le assenze per infortunio di Favasuli, Olivera e Vergara".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro