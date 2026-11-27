Ambrosini su Gattuso: "Non mi sorprende, con Napoli e Milan faceva bel calcio!"

Massimo Ambrosini elogia Gennaro Gattuso e ricorda il bel calcio espresso dal Napoli e dal Milan sotto la sua guida.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni de La Stampa dello straordinario avvio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso. L'ex calciatore ha elogiato le qualità del tecnico biancoceleste, ricordando anche le sue precedenti esperienze sulle panchine di Napoli e Milan, dove a suo giudizio le squadre esprimevano un buon calcio. Spazio anche alle difficoltà del Torino di Ignazio Abate.

Ambrosini su Gattuso: "Non mi sorprende, al Napoli e al Milan giocava bene!"

Come si spiega questo cammino di Gattuso e dei biancocelesti? "Conosco Rino e la capacità che ha di far giocare le squadre. Al di là della Nazionale, una parentesi molto particolare, Milan e Napoli giocavano un bel calcio con lui. È la sua storia che lo racconta e se la gente ha la memoria corta... Poi da lì a pensare che una squadra nella situazione in cui era la Lazio, con tutto quello che gli gira intorno, potesse fare questo tipo di percorso... Non se lo aspettava neanche lui, ma è giusto che sia primo per quel che sta facendo".

Il Torino resta indecifrabile: sconta l'inesperienza di Abate?

"Per l'organico che ha, non so quanto possa ambire a fare un campionato di un livello superiore. E non penso che per Ignazio sia questione di scontare la categoria: un progetto tecnico, all'interno di un cambiamento, può subire alti e bassi. La sensazione, però, è di un gruppo unito che segue l'allenatore. Per fare un passo in avanti serve stabilità e il Toro la sta ancora cercando".