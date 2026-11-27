Caso Lang, Padovan: "I tifosi devono capire che adesso è troppo importante"

Giancarlo Padovan promuove il Napoli di Massimiliano Allegri, parla del futuro di Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne e analizza la corsa Scudetto

Giancarlo Padovan, giornalista, ha analizzayo il momento del Napoli dopo il pareggio contro il Manchester City. Padovan ha sottolineato i progressi della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle caratteristiche del gioco del tecnico livornese e sulle possibili operazioni di mercato che coinvolgono Lorenzo Lucca, Noa Lang e Kevin De Bruyne. Spazio anche alla corsa Scudetto e alle difficoltà della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Padovan: "Ritrovato l'Allegrismo, col City svolta! Lucca da cedere, De Bruyne resta"

Sul pareggio del Napoli contro il Manchester City: "Vista la partita, il sapore del pareggio a Manchester è amaro. Ma se guardi tutto il complesso, ha un sapore dolce, si è ritrovato l'Allegrismo con difesa bassa e contropiede. Si è difeso di più e ci sono stati passi in avanti. C'è un senso positivo dietro questo pareggio. Prestazione positiva e con un risultato che ti sta un po' stretto. La svolta è cominciata con il Torino, proseguita con il City. Adesso deve andare avanti, il campionato è in discesa con Sassuolo e Lecce. Quello che si è visto deve essere confermato senza se e senza ma. Il calcio di Allegri è un 'controcalcio' fatto di ripartenze e contropiede. Due cose fa benissimo Allegri: una è la gestione dello spogliatoio, l'altra è la fase difensiva".

Il mercato: Lucca, Lang e De Bruyne

"Lucca, Lang e De Bruyne? Se c'è qualcuno che vuole Lucca, va dato. De Bruyne secondo me resta fino a fine stagione, per me non c'è un discorso De Bruyne a gennaio. Lang deve essere convertito dalle sue prestazioni e dai tifosi. La piazza deve capire che ha sbagliato, ma è troppo utile in questo momento".

La corsa Scudetto: Roma, Inter, Milan e Lazio

"La Lazio? Per me la Roma resterà appiccicata all'Inter, ma credo che vincerà la Roma il campionato. L'Inter ha la squadra più forte, ma non si esprime sempre al massimo. Roma e Milan sono due squadre che possono dare molto fastidio all'Inter. La Lazio finirà tra le prime quattro, ma che vinca lo Scudetto non ci credo. Tra le prime quattro vedo Roma, Inter, Milan, Lazio".

Le difficoltà della Juventus e il mercato di gennaio

"A gennaio la Juventus dovrà prendere un centrocampista e forse servirà una punta. Ma c'è Ekhator, va visto. Prima di spendere, vorrei vederlo in campo. La Juve può arrivare in fondo in Europa League, può provare ad arrivare in Champions vincendo la competizione. In campionato è destinata a restare tra il quinto e il sesto posto. Troppo mediocre la qualità dei calciatori e non è mai scoccata la scintilla con l'allenatore".