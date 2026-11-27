Sosa: "Il Napoli visto col City ci dà speranza, poteva vincere! Per il futuro serve..."

Roberto Sosa analizza il pareggio del Napoli contro il Manchester City analizzando i segnali positivi, ma sottolinea l'importanza della continuità

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, analizzando il pareggio degli azzurri contro il Manchester City. Il Pampa ha messo in evidenza i segnali positivi mostrati dalla squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando però l'importanza della continuità per il futuro.

Manchester City 1-1 Napoli: l'analisi del Pampa Sosa

"Quando il Napoli ha fatto il blocco basso è stato costretto dal City e non è stata una scelta: se guardate la Premier League, loro costringono tutti a indietreggiare dentro l'area. Però poi Haaland non ha toccato un pallone, mentre il Napoli, quando lo ha avuto, ha creato e ha fatto due gol, con un'idea ben precisa che è quella di pressare alto, come nel primo gol sul recupero di Gilmour. E il secondo è stato un gol straordinario. Il Napoli poteva anche vincere, ma credo che sia un punto che ci lascia negli occhi una speranza: il Napoli ha seminato una speranza per il futuro. Però ci vuole continuità", le parole del Pampa Sosa.