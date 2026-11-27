Retroscena Anguissa, Credendino: "Allegri insofferente! Vi svelo una reazione..."

Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia, ha analizzato il momento del Napoli dopo il pareggio contro il Manchester City. Il giornalista ha raccontato un retroscena sulla gestione di Frank Zambo Anguissa da parte di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sui progressi di Sam Beukema e sulle strategie del club in vista del mercato di gennaio. Tra i nomi emersi quello del portiere Pedro Morisco, mentre resta aperta la questione legata al futuro di Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Allegri insofferente verso Anguissa: il retroscena

Sul comportamento di Allegri durante Manchester City-Napoli: "Reazioni colte da Manchester? Per due volte Allegri ha mimato, anche con insofferenza, il gesto della fretta a Frank Zambo Anguissa. Si scaldava, faceva qualche scatto, si sistemava i calzerotti, ma era lento. Poi, quando era pronto, Allegri ha rimandato il suo ingresso in campo. Allegri aveva capito che l'ingresso di Anguissa avrebbe consentito un impatto più forte ritardando quella sostituzione, anche perché la squadra stava reggendo e poco dopo Noa Lang ha segnato. Questo dà l'immagine di quanto Allegri abbia fatto un grande lavoro nel preparare la partita. Un altro passaggio da sottolineare è che Beukema in mixed zone dice che dalla gara contro il Torino ha fatto uno switch. Ma secondo me contro il City ha fatto un passo ancora più in avanti. La sensazione è che qualcosa in avanti si sia fatto".

Il mercato del Napoli e l'idea Pedro Morisco

"Quando la tempesta si calmerà, poi dovranno sistemarsi tante questioni. C'è questa volontà di andare a prendere il portiere del Coritiba, Pedro Morisco: un'idea che prende forma. D'altronde, Savic e Meret hanno una parabola particolare. Meret fa rinnovi interlocutori di anno in anno".

Il futuro di De Bruyne e le priorità di gennaio

"Le parole di Allegri suonano in maniera differente. Se resti in gioco a gennaio, puoi fare qualcosa sul mercato. E forse in questo caso diventa più complicato trovare alternative a De Bruyne. Fermo restando che il Napoli si aspetta che il calciatore dica di voler andare via. Il Napoli sta provando molto Giovane come alternativa a Hojlund, vedremo cosa succederà. Inderogabile è trovare il centrocampista. Poi se arriva l'occasione della vita, come Esposito o Cacciamani, allora è un altro discorso. Serve una riserva di Anguissa".