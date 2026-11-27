Ordine esalta Allegri: "Il pareggio del Napoli col City è un gioiello!"

Franco Ordine difende Massimiliano Allegri dopo Manchester City-Napoli, commenta il caso Kevin De Bruyne e analizza la sfida contro il Sassuolo

Franco Ordine, giornalista, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Manchester City e il lavoro di Massimiliano Allegri. Ordine ha difeso il tecnico azzurro dalle critiche, elogiando la prestazione della squadra in Champions League e la sua capacità di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Spazio anche alla gestione del caso Kevin De Bruyne, alla prossima sfida contro il Sassuolo e alla lotta ai vertici della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Il pareggio di Manchester e le critiche ad Allegri

"Spero che a Napoli ne prendano atto, molti fanno la propria carriera diventando anti-Max. Nei due giorni di Champions abbiamo due gioielli: il pareggio del Napoli e quello della Roma contro il PSG, campione d'Europa. Entrambi contengono lo stesso tesoro calcistico: personalità, voglia di rischiare, capacità difensiva. Spicca di più quello della Roma, che contiene la marcatura uomo su uomo in ogni zona di campo".

Le parole di Allegri su De Bruyne

"Lui disinnesca le bombe. Qualsiasi collega avrebbe fatto una tiritera di 47 minuti e 50 secondi parlando del cucu belga... Sono due modi diversi di affrontare i temi. Uno parte senza preoccuparsi di quali possano essere le conseguenze. L'altro invece prova a togliere la mina dal percorso. Due strategie diverse".

Contro il Sassuolo il Napoli ha un solo risultato a disposizione?

"Sì, non c'è più quella squadra di Aquilani. Sarà difficile, ma quando il ferro è caldo va battuto. Non so se sarà riproponibile la difesa a quattro, ma dà l'idea di come rovescia i luoghi comuni, adattandosi alle caratteristiche dei giocatori e ai loro recuperi. Quando ho visto Spinazzola a destra ero leggermente perplesso. Ho avuto un'emozione nel vederlo pittare quel destro per Noa Lang... Ho avuto una grande emozione".

Chi può perdere punti nel prossimo turno?

"La sfida pericolosa è Como-Juve. La Juve gioca domenica, ma ha giocato giovedì sera. Il Como ha più riposo. Il Milan ha la fortuna di giocare lunedì. Sono curioso di vedere Spalletti se si inventa qualche diavoleria contro il Como, con cui ha perso la scorsa stagione".

Sul Milan e sui giovani emergenti:

"Il Milan è uscito vivo da Atene, mi ha ricordato molto quello dell'Olimpico contro la Lazio. Un commento su Cisse? Come Vergara e Favasuli, sono ragazzi con stimoli, energie e possono soccorrere in momenti di grandi difficoltà".