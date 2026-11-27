Segnale Napoli? Braglia frena: "Il City non è più quello di Guardiola..."

Simone Braglia indica Roma e Milan come candidate allo Scudetto, esprime dubbi sull'Inter e chiede conferme al Napoli dopo Manchester City.

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la corsa Scudetto e il rendimento delle squadre italiane nelle competizioni europee. L'ex calciatore ha espresso dubbi sulla possibilità dell'Inter di conquistare il titolo, indicando Roma e Milan tra le principali candidate e il Como come possibile sorpresa. Spazio anche al Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato a confermare i progressi mostrati contro il Manchester City, alle difficoltà dell'Atalanta di Maurizio Sarri e alla prossima sfida tra Como e Juventus.

City-Napoli, segnale per risalire fino a dove?

"Il Manchester City non è più quello di Guardiola, deve dimostrare con la continuità che è ritornato. Deve dimostrare la continuità che hanno quelle davanti a lei. Mi aspetto delle conferme".

Sulla corsa Scudetto

"La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato".

Atalanta un flop con Sarri finora?

"Senza nulla togliere al valore del tecnico, credo che a livello ambientale non sia adatto a quel livello di squadra. Quando vuoi cambiare un sistema di gioco che funzionava, ci vogliono anche giocatori adatti al nuovo modulo. E oggi non ci sono. Non vedo un ambiente che collima con le idee dell'allenatore. Ed è un tecnico che con i giovani lavora poco. Gasperini invece guardava anche le giovanili, non mi risulta che Sarri si interessi del settore giovanile".

Como-Juve, il bivio per i bianconeri?

"Dubito che possa a Como Spalletti piazzare il colpo. Può succedere, ma la Juve di oggi non rispecchia il suo nome e le sue potenzialità. Sia come gioco che come identità il Como ora è avanti. E per me è un bivio anche per il Como. La Juve è una buona squadra, se rientrano tutti i titolari. Il problema è che non la vedo ancora quella squadra che può fare un risultato importante".