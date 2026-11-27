City-Napoli, Orlando: "Grande prestazione, la squadra è in crescita"

Massimo Orlando elogia la crescita del Napoli dopo Manchester City e il miglioramento dell'ambiente azzurro, poi analizza Roma, Milan e Juventus

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà, per commentare le prestazioni delle squadre italiane nelle coppe europee. L'ex centrocampista ha elogiato soprattutto il Napoli dopo il pareggio contro il Manchester City, sottolineando i progressi della formazione di Massimiliano Allegri e il miglioramento del clima attorno alla squadra. Spazio anche alla Roma di Gian Piero Gasperini, al Milan e alla prossima sfida tra Como e Juventus.

Orlando su Manchester City-Napoli

"Sottolineo la grande prestazione del Napoli, che mi sembra in crescita. Mi sembra si sia sistemato anche l'ambiente, stanno rientrando degli infortunati".

Le altre italiane nelle coppe e il Milan

"Molto bene la Roma, bene l'Inter che ha vinto senza faticare e non è scontato in questo periodo. Il Milan fino al 2-0 inguardabile, poi le individualità hanno cambiato la partita. Ramos sta diventando però un problema. Ma se il Milan si rinforza a gennaio, se non perde punti si può giocare il titolo".

Come ha visto la Roma a Parigi?

"È andata a Parigi giocandosela alla pari, anzi dominando in alcuni momenti. E poi Luis Enrique ha detto 'come gioca questa Roma'".

Como-Juve, il bivio per i bianconeri?

"Il Como è favorito, ha più qualità. Ci sta che possa vincere la Juve, facendo una partita attentissima e con delle ripartenze. La partita la farà il Como, ma se vuoi ripartire in campionato, devi vincere. Se lo fa, rientra nel giro per il quarto posto. Se perde, ancora polemiche...".